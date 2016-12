foto Afp

16:20

- La discoteca brasiliana "Kiss", dove è scoppiato l'incendio che ha causato la morte di oltre 240 giovani, non aveva le carte in regola. "Il permesso era scaduto perché nel locale bisognava fare lavori per cambiare la segnaletica interna e aprire un'uscita d'emergenza", ha spiegato il responsabile dei pompieri che ha aggiunto: "Molti hanno confuso il cartello dell'uscita con quello del bagno: nei gabinetti abbiamo trovato decine di cadaveri".