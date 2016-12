foto Facebook

19:01

- E' stato rivisto a 232 morti (120 uomini e 112 donne) e a oltre 130 feriti, secondo la polizia, il bilancio dell'incendio divampato in una discoteca a Santa Maria, in Brasile. Le vittime sono in maggioranza adolescenti. L'incendio è stato causato da razzi pirotecnici lanciati dal palco da una band che si stava esibendo. "Divampate le fiamme, le persone per scappare hanno finito per calpestarsi a vicenda", ha spiegato il responsabile dei pompieri.