foto LaPresse

08:43

- Starbucks, la multinazionale americana del caffè, ha minacciato di sospendere milioni di sterline di investimenti in Gran Bretagna dopo essere stata criticata dal premier David Cameron per aver fatto ricorso ad alcune scappatoie legali per versare meno tasse nel Regno Unito. Lo sostiene il Sunday Telegraph riportando fonti vicine all'azienda Usa. I dirigenti di Starbucks avrebbero sollecitato un faccia a faccia con il premier britannico.