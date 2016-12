foto Ap/Lapresse

06:16

- Catherine Ashton, rappresentante della diplomazia Ue, ha espresso sabato la sua "grande inquietudine" dopo gli scontri nella città egiziana di Port Said, con un bilancio di almeno 30 morti e oltre 300 feriti, lanciando un appello alla calma e alla moderazione. "E' con grande inquietudine che lady Ashton è venuta a conoscenza dei violenti sconti a Port Said che hanno fatto diversi morti", ha detto il suo portavoce in un comunicato.