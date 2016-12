foto Ap/Lapresse

- Unrne aperte in Bulgaria per un referendum sulla costruzione di una seconda centrale nucleare, quella di Belene sul Danubio. Si tratta del primo referendum nel Paese balcanico dopo la caduta del comunismo nel 1989. Quasi 7 milioni di elettori sono chiamati a rispondere con un sì o un no alla domanda: "L'energia nucleare dovrebbe essere sviluppata in Bulgaria attraverso la costruzione di una nuova centrale nucleare?".