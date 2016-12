Mali, truppe francesi prendono roccaforte ribelli

foto Ap/Lapresse Correlati Mali, dissidenti chiedono trattativa 20:07 - La città di Gao, la roccaforte dei ribelli nel nordest del Mali, è stata riconquistata dalle truppe franco-maliane. Nella zona, inoltre, sono arrivate le truppe africane, militari ciadiani e nigeriani, per rilevare quelle francesi. Lo afferma una nota del ministero della Difesa di Parigi. - La città di Gao, la roccaforte dei ribelli nel nordest del Mali, è stata riconquistata dalle truppe franco-maliane. Nella zona, inoltre, sono arrivate le truppe africane, militari ciadiani e nigeriani, per rilevare quelle francesi. Lo afferma una nota del ministero della Difesa di Parigi.

"Da questa sera - si legge nella nota - Sadou Diallo, il sindaco di Gao rifugiatosi a Bamako, riprenderà il controllo della città". Le truppe del Ciad, circa 500 unità, si erano riunite nel pomeriggio con quelle nigerine, altri 500 soldati, a Ouallam, nei pressi del confine maliano, per poi marciare verso Gao.



Soldati francesi e maliani avevano prima preso il controllo dell'aeroporto di Gao, a 1200 km a nordest di Bamako. "L'aeroporto e il ponte Wabary della città, posti sotto il controllo delle forze maliane e francesi, sono due luoghi strategici", ha dichiarato una fonte all'Afp.



L'attacco per prendere Gao, ha spiega il colonnello Thierry Burkhard, portavoce dell'esercito francese a Parigi, è avvenuto via terra e aria. I ribelli hanno sparato contro le truppe, mentre nel pomeriggio si sono registrati "episodi di violenza". Non è ancora disponibile una stima delle vittime.



Intanto, Barack Obama ha telefonato a Hollande, affermando che gli Stati Uniti appoggiano la leadership della Francia, ma a Parigi si continua a discutere del sostegno "pigro" degli americani, che hanno inviato mezzi di ricognizione e, soprattutto, il suo Drone Global Hawk, che i francesi considerano però preziosissimo per la missione.