foto Ansa

18:11

- Almeno 55 persone, di cui quattro bambini, sono state uccise nelle violenze in Siria. Il bilancio, ancora provvisorio, è stato fornito dai Comitati locali di Coordinamento dell'opposizione. Intanto, si registrano scontri tra ribelli e forze governative in vari sobborghi di Damasco, ad Aleppo, Homs e nella provincia meridionale di Daraa, dove le violenze hanno spinto migliaia di profughi a cercare rifugio in Giordania.