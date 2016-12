foto Ap/Lapresse

14:54

- Nove operai sono morti a Mosca, vittime di un incendio scoppiato in un edificio in costruzione nella capitale russa. Altre tredici persone sono rimaste ferite e due di loro sono gravi, come fanno sapere le agenzie locali, citando la polizia della città. Il ministero delle Emergenze russo ha precisato che le fiamme sono state domate e che il rogo è partito da un parcheggio sotterraneo.