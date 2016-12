foto Ansa Correlati Caos a Port Said

Scontri in Egitto, otto le vittime 19:06 - Sono trenta le vittime accertate degli scontri in Egitto, a Port Said, in seguito alla sentenza di condanna a morte per 21 imputati nel processo per il massacro di febbraio 2011 allo stadio della città, dove persero la vita oltre settanta persone. Oltre 300 i feriti. In città diverse le sparatorie e numerosi manifestanti contro le condanne. L'esercito avrebbe però ripreso quasi completamente il controllo della situazione. - Sono trenta le vittime accertate degli scontri in Egitto, a Port Said, in seguito alla sentenza di condanna a morte per 21 imputati nel processo per il massacro di febbraio 2011 allo stadio della città, dove persero la vita oltre settanta persone. Oltre 300 i feriti. In città diverse le sparatorie e numerosi manifestanti contro le condanne. L'esercito avrebbe però ripreso quasi completamente il controllo della situazione.

Tra le vittime anche due calciatori: Tamer el Fahla, ex portiere del Masri, squadra di Port Said coinvolta nel massacro contro i supporter del Ahly, e Mohamed el Dezwi, del Marikh. Il Consiglio nazionale della Difesa egiziano, intanto, ha fatto appello perché si possa "superare questa crisi e lavorare insieme", condannando le violenze. Lo ha detto il ministro dell'Informazione, Salah Abdel Maksud.



Manifestanti hanno tentato di dare l'assalto al principale commissariato di Suez, città dove ieri sono state uccise otto persone negli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine in occasione del secondo anniversario della rivoluzione egiziana. Lo riferiscono fonti locali.



Sono in corso scontri fra manifestanti, molti con il volto coperto da passamontagna, e forze dell'ordine sul lungo Nilo all'altezza di piazza Tahrir. I manifestanti lanciano pietre e bottiglie molotov, la polizia risponde con un fittissimo lancio di lacrimogeni. Scontri anche nei pressi del ministero dell'Interno egiziano, dove si sono recati circa cinquecento supporter dell'Ahly per chiedere che vengano giudicati anche i poliziotti imputati nel processo del massacro a Port Said.



Non si placa dunque la violenza all'indomani del secondo anniversario della rivoluzione che ha deposto Hosni Mubarak. Le nuove violenze seguono la lettura della sentenza nel processo per il massacro allo stadio della città, quando 73 supporter di una delle più amate squadre del Cairo, el Ahly, erano stati attaccati dai tifosi della squadra locale del Masri.



La Corte ha chiesto la condanna a morte per 21 dei 73 imputati. Per legge, le condanne a morte dovranno essere confermate dal gran mufti d'Egitto, mentre la sentenza per tutti gli altri imputati, inclusi nove poliziotti e tre manager della squadra avversaria, sarà pronunciata il 9 marzo.



Attivisti e osservatori sostengono che l'attacco contro el Ahly è stato premeditato perché i suoi ultras sono stati molto attivi durante la rivoluzione e accusano la sicurezza e il Consiglio militare, che all'epoca ancora governava il Paese.



La prima reazione dei familiari delle vittime e delle migliaia di ultras assiepati all'esterno dell'aula bunker dell'accademia di polizia al Cairo è stata di esultanza. "Allah akhbar", "Viva la giustizia" hanno gridato molti, issando le foto dei loro cari uccisi. Negli stessi istanti Port Said è stata investita da un'ondata di violenze. Familiari e sostenitori del Masr hanno assaltato la prigione dove sono detenuti gli imputati. Sparatorie e lancio di lacrimogeni hanno provocato diverse vittime.



Il ministero dell'Interno ha dato notizia dell'uccisione di due agenti di polizia. Nella città regna il caos. E l'esercito si è schierato nelle strade per contenere la collera popolare.