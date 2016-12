foto Ap/Lapresse

11:09

- L'esercito egiziano ha schierato i propri mezzi a Port Said per impedire tentativi di assaltare commissariati di polizia, dopo la richiesta di 21 condanne a morte nel processo per il massacro del 2012 nello stadio della città. Proprio durante un assalto alla prigione cittadina sono stati uccisi due poliziotti, secondo il ministero dell'Interno.