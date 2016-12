foto Ap/Lapresse

09:28

- Per il massacro di Port Said, nel quale vennero uccisi 74 supporter dell'Ahly del Cairo, la corte d'assise egiziana ha chiesto la condanna a morte per 21 dei 73 imputati. Il 9 marzo verrà pronunciata la condanna definitiva. Dopo la richiesta, dentro e fuori l'aula si sono registrate scene di esultanza da parte dei supporter dell'Ahly e dei familiari delle vittime, che all'inizio dell'udienza avevano scatenato bagarre con le forze di sicurezza.