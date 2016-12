foto Ap/Lapresse

08:02

- A un mese e mezzo dall'intervento chirurgico a Cuba, il presidente venezuelano, Hugo Chavez, è entrato in una fase di "trattamenti complementari": lo ha annunciato il vicepresidente, Nicolas Maduro, di ritorno da L'Avana. Chavez, da parte sua, "è ottimista e ha molta fiducia in ciò che abbiamo fatto. Si attacca a Cristo e alla vita", ha spiegato Maduro, senza però parlare di un possibile ritorno del presidente in Venezuela.