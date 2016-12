foto Ap/Lapresse

- Ventidue persone sono morte e altre 33 sono rimaste ferite in un incidente stradale ad Haiti, dove un camion carico di passeggeri è precipitato in un burrone. Secondo un commissario della polizia haitiana, i passeggeri del camion si stavano recando in pellegrinaggio in una regione del nordest del Paese. "Alcuni dei passeggeri sono morti asfissiati, mentre altri per l'impatto", ha raccontato il poliziotto.