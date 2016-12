foto Ap/Lapresse

- La Francia ha chiesto ai suoi partner occidentali un rafforzamento del sostegno logistico all'operazione militare in Mali, in particolare, con la fornitura di aerei-cisterna per il rifornimento in volo. Lo hanno riferito fonti vicine al ministro francese della Difesa, Jean-Yves Le Drian, sottolineando che "per il momento si tratta solo di discussioni".