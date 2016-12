foto Afp 01:29 - E' di otto morti e oltre duecentocinquanta feriti il bilancio provvisorio degli scontri in tutto l'Egitto nel secondo anniversario dell'inizio della rivoluzione. La situazione più drammatica a Suez, dove le vittime sono otto tra cui una donna e due giovani poliziotti. Al Cairo, gli agenti hanno sparato lacrimogeni davanti al palazzo presidenziale e dimostranti anti-governativi hanno assaltato una sede dei Fratelli musulmani. - E' di otto morti e oltre duecentocinquanta feriti il bilancio provvisorio degli scontri in tutto l'Egitto nel secondo anniversario dell'inizio della rivoluzione. La situazione più drammatica a Suez, dove le vittime sono otto tra cui una donna e due giovani poliziotti. Al Cairo, gli agenti hanno sparato lacrimogeni davanti al palazzo presidenziale e dimostranti anti-governativi hanno assaltato una sede dei Fratelli musulmani.

Sempre nella capitale due ponti sono stati chiusi dai manifestanti che hanno dato fuoco a diversi copertoni mentre un gruppo ha poi bloccato la stazione delle metropolitana a piazza Tahrir. La protesta si è estesa dalla piazza anche vicino al Parlamento. Scontri per le strade anche a Ismaila, dove sono stati dati alle fiamme gli uffici del partito dei Fratelli musulmani.



Migliaia di oppositori del presidente Mohamed Morsi e del partito dei Fratelli musulmani suo alleato si sono radunati in piazza Tahrir al Cairo, culla delle rivolte contro Mubarak, per far rivivere le richieste di una rivoluzione che sostengono essere stata tradita dagli islamici. A Suez la situazione più critica, con la folla che ha tentato di assaltare la sede del Governatorato, mentre manifestanti hanno bloccato i binari delle ferrovie in numerose località del Paese.



Morsi su Facebook: "Rifiutare la violenza"

Il presidente egiziano Mohamed Morsi ha chiesto ai manifestanti scesi in piazza di "porre fine alle violenze" dopo gli scontri che hanno causato almeno 8 morti e centinaia di feriti. "Rivolgo questo appello a tutti i cittadini - ha scritto Morsi su Facebook e Twitter - affinché aderiscano ai nobili valori della rivoluzione per esprimere liberamente e pacificamente le loro opinioni, rifiutando la violenza nelle parole e nei fatti".