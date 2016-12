Usa, università mette una tassa sui pedoni

foto Ap/Lapresse 06:28 - Una tassa sui pedoni per reperire i fondi necessari alla pulizia delle strade. E' l'idea lanciata dalla Worcester State University, nel Massachusetts, che ha istituito un balzello da 72 dollari annui per chi calpesta il proprio suolo. Ovviamente ancora più cara la tassa per chi sfreccia in auto tra le strade del campus. - Una tassa sui pedoni per reperire i fondi necessari alla pulizia delle strade. E' l'idea lanciata dalla Worcester State University, nel Massachusetts, che ha istituito un balzello da 72 dollari annui per chi calpesta il proprio suolo. Ovviamente ancora più cara la tassa per chi sfreccia in auto tra le strade del campus.

Come riportano alcuni media statunitensi, si tratta di una vera e propria tassa sui pedoni, adottata con l'obiettivo di raccogliere fondi per tenere puliti i marciapiedi. "Quando non si ricevono molti soldi dallo Stato, purtroppo l'unico modo per far funzionare le cose è attraverso le imposte", hanno detto dalla Worcester University.



Inoltre, gli studenti che vogliono utilizzare l'auto devono pagare anche una quota di parcheggio di 120 dollari l'anno. Introdurre nuove imposte è diventato un modo abbastanza diffuso da parte degli atenei pubblici per compensare la diminuzione di stanziamenti statali.