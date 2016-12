foto Ap/Lapresse

05:15

- Il diplomatico giapponese inviato a Pechino ha fatto sapere che la diatriba con la Cina per la proprietà delle isole disabitate Senkaku (o Diaoyu, in cinese) potrebbe essere risolta dopo l'incontro il presidente in pectore Xi Jinping. Natsuo Yamaguchi, capo della delegazione, ha detto che il Giappone vuole "dialogare per risolvere la disputa territoriale". Subito dopo ha consegnato una lettera del premier giapponese Shinzo Abe.