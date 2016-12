foto Ap/Lapresse

01:35

- Caracas annuncia azioni legali contro il giornale spagnolo El Pais dopo la pubblicazione della falsa foto del presidente Chavez in ospedale. "Il governo venezuelano intraprenderà le opportune azioni legali dopo la pubblicazione" della foto che non "può essere riparata dalle scarne scuse presentate dal giornale ai suoi lettori", ha annunciato in una dichiarazione il ministro delle Comunicazioni venezuelano, Ernesto Villegas.