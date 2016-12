- I politici libanesi fanno a gara per avere il suo parere. Attendono i suoi responsi con ansia quasi si trattasse dell'oracolo di Delfi. Stiamo parlando di Michel Hayek, un veggente libanese attivo dal 1985 conosciuto come il Nostradamus del Medio Oriente. Non si tratta di un ciarlatano come ce ne sono tanti nei suq di Beirut. In passato alcune sue previsioni si sono rivelate esatte.

Tutti i libanesi ricordano la predizione dell'esplosione dello shuttle Challanger nel 1986 e della morte in un incidente stradale della principessa Diana nel 1997. Fu ancora lui a prevedere l'assassinio del primo ministro Rafiq Hariri nel 2004 in un attentato nel centro di Beirut.

Ecco spigato il motivo per cui molti prestano ascolto a questo uomo di mezza età. Michel ricorda più un un impiegato di banca che un veggente, ma quando apre bocca anche i più potenti drizzano le orecchie. I più attenti sono i politici libanesi che temono per le sorti del loro paese che confina con l'esplosiva Siria: il timore che una scintilla della guerra siriana possa scatenare la polveriera libanese è alto, e molti vogliono sapere in anticipo se il Libano sprofonderà in un conflitto simile a quello che ha sconvolto il paese dei cedri dal 1975 al 1990.

Molti notabili di Beirut attendono con trepidazione le rivelazioni che ogni anno Michel, dietro lauto compenso, elenca nel programma televisivo in grado di pagare il suo cachet. Le ultimissime visioni dal futuro riguardavano cambiamenti in Siria (martoriata da una guerra civile in corso da quasi due anni), una successione in Arabia Saudita (dove il re Abdullah ha 89 anni), e un ruolo di primo piano per l’esercito egiziano nel futuro del Cairo. Si è parlato anche della morte di Lady gaga e di un nuovo attacco all'America, argomenti che, tuttavia, non influiscono direttamente sul futuro politico dei libanesi.

Quello che ha scioccato i libanesi è la rivelazione fatta da Michel a una delle tante riviste di gossip locali: stando al Nostradamus arabo alle sue previsioni farebbero ricorso quasi un terzo dei politici del Libano sia cristiani, che musulmani sunniti e sciiti. Il passo dalla magia alla politica è breve.