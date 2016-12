foto Ap/Lapresse

15:08

- "Servono riforme strutturali ora, nel mezzo della crisi": lo ha detto a Davos Angela Merkel. Per il cancelliere tedesco bisogna trasformare l'Unione monetaria "in una unione di stabilità", "competitiva". "Se tutte le banche centrali del mondo si fossero comportate come la Bce, avremmo meno problemi", ha aggiunto. "Non devono essere le banche - ha poi spiegato - a risolvere gli errori dei politici, basta fare i compiti a casa come ha fatto la Germania".