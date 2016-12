foto Ap/Lapresse

14:27

- In Libia "esiste una grave minaccia terroristica" e "di sequestri". Lo precisa il ministero degli Esteri britannico, che ha invitato i suoi cittadini a lasciare Bengasi e a non intraprendere viaggi non necessari nel resto del Paese. "Gli attacchi potrebbero essere indiscriminati, anche nei posti frequentati da stranieri a causa dell'intervento francese in Mali", aggiunge l'avviso del Foreign Office.