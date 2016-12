foto Olycom Correlati Cameron: "Referendum sulla Ue" 11:35 - "Il nostro approccio non significa voler voltare le spalle all'Europa". Lo ha detto il premier britannico, David Cameron, parlando al World Economic Forum di Davos. "Il nostro approccio è rendere l'Unione europea più competitiva, aperta, flessibile. E garantire un posto al Regno Unito all'interno di essa", ha aggiunto. - "Il nostro approccio non significa voler voltare le spalle all'Europa". Lo ha detto il premier britannico, David Cameron, parlando al World Economic Forum di Davos. "Il nostro approccio è rendere l'Unione europea più competitiva, aperta, flessibile. E garantire un posto al Regno Unito all'interno di essa", ha aggiunto.

Cameron ha inoltre ribadito di "non avere alcuna intenzione di entrare nell'euro" e ha spiegato di "voler negoziare un nuovo accordo con l'Unione europea che funzioni per il Regno Unito" e che sia accettato dai britannici. "Questo non è solo un bene per la Gran Bretagna, è anche necessario per l'Europa", ha aggiunto.



"Spingere i Paesi europei a far parte di un'unione politica centralizzata - ha però chiarito - sarebbe un grosso errore e la Gran Bretagna non vi parteciperebbe mai". "I Paesi in Europa hanno la loro storia, le loro tradizioni, le loro istituzioni, la loro capacità di prendere decisioni e cercare di spingerli dentro un'unione politica centralizzata sarebbe un grosso errore, e la Gran Bretagna non ne farebbe mai parte", ha spiegato il primo ministro britannico.



"Voglio che il G8 di quest'anno si concentri su commercio, tasse e trasparenza", ha poi detto Cameron. "Abbiamo bisogno di più libero commercio, un sistema contributivo più giusto e più trasparenza su come lavorano governi e aziende", ha aggiunto il primo ministro del Regno Unito che quest'anno ospita il G8.