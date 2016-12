foto Ap/Lapresse 09:38 - Spaccatura in seno ad Ansar Dine, uno dei gruppi islamici armati che occupano le regioni del Nord del Mali e contro i quali è in corso l'intervento internazionale. I dissidenti, che hanno costituito il Movimento islamico dell'Azawad, hanno chiesto alla Francia di non attaccare le località maliane di Kidal e Menaka, che controllano, e di avviare una trattativa. L'appello è contenuto nel comunicato che annuncia la nascita del Mia. - Spaccatura in seno ad Ansar Dine, uno dei gruppi islamici armati che occupano le regioni del Nord del Mali e contro i quali è in corso l'intervento internazionale. I dissidenti, che hanno costituito il Movimento islamico dell'Azawad, hanno chiesto alla Francia di non attaccare le località maliane di Kidal e Menaka, che controllano, e di avviare una trattativa. L'appello è contenuto nel comunicato che annuncia la nascita del Mia.

I moderati in seno alla formazione hanno deciso di uscirne e di costituire un loro gruppo, il Movimento islamico dell'Azawad (Mia) di cui è stato annunciato lo smarcamento dal terrorismo, respingendo, si legge in un documento reso noto dal sito Tsa, ''tutte le forme di estremismo''.



Se confermata, la notizia che i dissidenti di Ansar Dine controllano Kidal e Menaka potrebbe alterare fortemente la scena militare nel Nord del Mali, aprendo una falla nel sistema di difesa degli jihadisti. Kidal, in particolare, è località di enorme importanza strategica, per la sua posizione d'equidistanza dalle vicine frontiere con Algeria e Niger.