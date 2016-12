La Corea del Nord sfida l'America: "A breve nuovi test nucleari. Gli Usa i nostri nemici"

Pyongyang risponde così alle sanzioni Onu, appena rafforzate dal Consiglio di sicurezza, e annuncia che i futuri test atomici e di razzi avranno per target gli Usa. "Nella nuova fase della nostra secolare lotta contro gli Stati Uniti, non nascondiamo il fatto che diversi satelliti e missili a lunga gittata che continueremo a lanciare e i test nucleari di alto livello che condurremo avranno come target il nostro nemico giurato, gli Stati Uniti", riporta la Kcna, riprendendo la Commissione nazionale di Difesa.

Immediate le reazione da parte della comunità internazionale. "Che ci sia o no il test dipende dalla Corea del Nord. Speriamo non lo faccia, chiediamo di non farlo", avverte Glyn Davies, inviato speciale Usa sulla Corea del Nord, in visita a Seoul. Un terzo test nucleare sarebbe un "errore e un'occasione mancata", ha continuato Davies citato dalla Yonhap. "Questo non è il momento di aumentare le tensioni nella penisola coreana, ma l'occasione" per entrare in contatto col mondo esterno".

La Corea del Nord, con il via libera della leadership, può fare il terzo test nucleare quando vuole. "È nostra opinione che col consenso dei vertici, Pyongyang può far detonare l'ordigno in ogni momento", ha spiegato un portavoce del ministero della Difesa di Seul, secondo la Yonhap.

Intanto i servizi di intelligence sucoreani e statunitensi stanno monitorando con i satelliti spia il sito nucleare di Punggye-ri, provincia di Hamgyeong del Nord. Al momento non sarebbero state rilevate attività "significative".