- Il cardinale Jozef Glemp, ex Primate di Polonia e per 23 anni presidente della Conferenza dei vescovi polacchi, è morto in un ospedale di Varsavia all'età di 83 anni. Lo ha riferito l'attuale vescovo della capitale, il cardinale Kazimierz Nycz. Glemp ha gestito la chiesa polacca negli anni difficili dopo l'introduzione dello stato di guerra da parte del generale Wojciech Jaruzelski.