Tareq Aziz al Papa: "Giustiziatemi subito"

19:16

- Tarek Aziz, ex premier iracheno e unico cristiano dell'entourage politico di Saddam Hussein, in carcere dal 2003 a Baghdad, fa sapere che scriverà al Papa. "Voglio appellarmi a lui per porre fine alle mie sofferenze, preferisco essere giustiziato piuttosto che continuare in queste condizioni": queste le parole riferite dal suo avvocato che ha fatto anche sapere che Aziz sarebbe affetto da una grave depressione.