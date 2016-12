Eva Longoria, da casalinga disperata a consulente per Obama alla Casa Bianca

- Da casalinga disperata a consulente del presidente degli Stati Uniti. Sembra essere questo il futuro di Eva Longoria, l'attrice texana nata da genitori messicani, conosciuta in Italia per aver partecipato alla serie tv Desperate Housewives. La bella 37enne, ormai lontana dall'essere disperata, sembra essere diventata la nuova portavoce della comunità dei latinos d'America.

È toccato a lei co-presiedere il comitato di organizzazione della spettacolare cerimonia di inaugurazione in cui Obama ha giurato per il suo secondo mandato alla Casa Bianca. Un compito importante che l'ha resa agli occhi degli americani la nuova icona del potere latino nei corridoi della capitale.

Eva, che sul suo profilo twitter seguito da quasi 5milioni di persone si definisce attrice, attivista, filantropa, è conscia dei suoi limiti. Ed è corsa a iscriversi alla Cal State-Northridge University, facoltà di sceinze politiche californiana, per rimediare il gap accumulato durante la sua carriera da modella e attrice. Un modo per dimostrare a tutti che, oltre a essere bella tanto da essere scelta per la copertina di Maxim per due volte, è anche una donna preparata e pronta a governare.