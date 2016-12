foto Da video 09:01 - Un tunnel stradale nel nord della Norvegia è rimasto chiuso per quasi una settimana a causa di un incendio sviluppatosi su un camion che trasportava 27 tonnellate di "brunost", un formaggio tipico norvegese. Il rogo che si è sviluppato ha prodotto odori raccapriccianti e fumi densi e tossici. Per domare le fiamme e sgombrare la strada dalla poltiglia maleodorante, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per giorni. - Un tunnel stradale nel nord della Norvegia è rimasto chiuso per quasi una settimana a causa di un incendio sviluppatosi su un camion che trasportava 27 tonnellate di "brunost", un formaggio tipico norvegese. Il rogo che si è sviluppato ha prodotto odori raccapriccianti e fumi densi e tossici. Per domare le fiamme e sgombrare la strada dalla poltiglia maleodorante, i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per giorni.

L'incidente si è verificato all'interno del tunnel di Brattli presso Narvik, nel nord del Paese, dove il camion che trasportava le tipiche forme di cacio bruno dal sapore caramellato ha improvvisamente preso fuoco. Anche se nessuno è rimasto ferito, il tunnel è stato seriamente danneggiato, e dopo che le fiamme sono state domate sulla sede stradale è rimasta una poltiglia appiccicosa e maleodorante per rimuovere la quale ci vorranno settimane.



Il responsabile della polizia, Viggo Berg, ha detto che la miscela di grasso e caramello del formaggio "è bruciata come se fosse stata benzina", mentre i vigili del fuoco hanno dichiarato di non aver mai visto prendere fuoco tanto formaggio sulle strade della Norvegia. "Non sapevo che il formaggio scuro bruciasse così bene", ha commentato Kjell Bjoern Vinje, della Direzione nazionale delle arterie stradali.