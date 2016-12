foto Ap/Lapresse

- Decine di persone sono rimaste ferite in una serie di scontri a Marsa Matruh, nel Nord dell'Egitto, dove un gruppo di persone ha assaltato un posto di polizia per liberare alcuni condannati per contrabbando. Lo riferiscono fonti della sicurezza. Il bilancio degli scontri, secondo un portavoce del ministro della Sanità citato dall'agenzia Mena, è di almeno 46 feriti.