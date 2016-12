Israele, il partito di Netanyahu si riconferma alla guida del Paese ma la destra è in forte calo

Il blocco di destra disporrebbe nel complesso di una maggioranza risicata (61-62 seggi sui 120 della Knesset), inferiore - a sorpresa - a quella ottenuta alle elezioni israeliane del 2009. Stando agli exit poll della tv pubblica, dietro la lista del premier in carica Benyamin Netanyahu e dell'ex ministro degli Esteri Avigdor Lieberman (Likud-Beitenu) e quella del centrista Yair Lapid (vera sorpresa del voto odierno), figurano i laburisti di Shelly Yachimovich (in leggera ripresa) e il Focolare ebraico di Naftali Bennet (ultradestra nazional-religiosa legata al movimento dei coloni). I partiti di centrosinistra ne ottengono 58.



Netanyahu: "Grazie agli elettori"

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ringraziato gli elettori israeliani per averlo rieletto alla guida di un governo di coalizione. "Secondo gli exit poll è chiaro che gli israeliani hanno deciso che vogliono che continui a fare il primo ministro e che io formi un governo il più ampio possibile", ha scritto Netanyahu sulla sua pagina Facebook.



"I risultati che si delineano rappresentano una grande occasione per realizzare molti cambiamenti a favore di tutti i cittadini. Ci aspettano molte sfide. Inizierò già stasera gli sforzi per comporre un governo il più largo possibile", ha aggiunto. "Voglio ringraziare i milioni di cittadini israeliani che oggi hanno esercitato il loro diritto democratico di voto".



"Primo impegno è fermare l'Iran"

Netanyahu ha ribadito l'intenzione di formare una coalizione di governo sulla base di cinque principi-base. Il primo di essi, ha detto nel discorso in cui ha rivendicato la vittoria dinanzi ad attivisti e simpatizzanti, è centrato sulla "potenza di Israele di fronte alle sfide che ci attendono: in primo luogo la necessità di impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari".