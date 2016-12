foto Da video Correlati Le foto

Due ragazzi si sono sparati all'interno del Lone Star College di North Harris, in Texas, dopo una lite. Lo riferisce la polizia fornendo i dettagli sulla sparatoria che avrebbe provocato almeno tre feriti. La zona è stata circondata dalle forze dell'ordine che hanno fermato due persone, presumibilmente i due sparatori. Nella sua pagina di Facebook il college ha scritto: "Trovate riparo se siete all'interno del campus".

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria sarebbe avvenuta nella biblioteca e nella caffetteria del college. I feriti - riportano tutti i principali media - sarebbero almeno tre. Testimoni raccontano di averli visti portati via in barella. Ma il personale medico starebbe ancora operando all'interno del campus.



Forse un litigio tra due studenti

Sarebbe scaturita da un litigio tra due studenti la sparatoria avvenuta nel campus. Lo afferma la polizia, spiegando che due ragazzi si sarebbero sparati a vicenda. Uno, quello che è stato fermato pochi minuti dopo la sparatoria, è rimasto ferito. L'altro è stato preso dopo alcune ore. Almeno altre due persone sarebbero rimaste ferite e condotte in ospedale dove sarebbero arrivate coscienti.