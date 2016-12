Obama: "A casa chi comanda è Michelle"

15:26

- Alla Casa Bianca a portare i pantaloni è la First Lady. E' lo stesso Barack Obama a rivelarlo. "Michelle lavora per me, ma solo in ambito pubblico, perché in casa i ruoli sono invertiti", ha dichiarato il presidente americano nella sua prima intervista dopo la rielezione, pubblicata dal settimanale "Chi". E la moglie lo ha confermato: "Sì, a casa non è più la stessa cosa. Io non sono un soprammobile".