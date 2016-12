Nube gas Francia,scatta piano protezione civile

foto Afp 15:17 - E' stato attivato a Rouen, in Normandia, il piano per proteggere le popolazioni dopo che una nube dal forte odore di gas si è diffusa nell'aria, causando in molte persone forti malesseri. La nube, che ha raggiunto anche Parigi, è stata provocata da una reazione chimica non controllata in un'azienda di additivi, la Lubrizol. Il ministro dell'Ecologia Delphine Batho ha annunciato che sta rientrando con urgenza da Berlino per raggiungere Rouen. - E' stato attivato a Rouen, in Normandia, il piano per proteggere le popolazioni dopo che una nube dal forte odore di gas si è diffusa nell'aria, causando in molte persone forti malesseri. La nube, che ha raggiunto anche Parigi, è stata provocata da una reazione chimica non controllata in un'azienda di additivi, la Lubrizol. Il ministro dell'Ecologia Delphine Batho ha annunciato che sta rientrando con urgenza da Berlino per raggiungere Rouen.

Disturbi anche nella popolazione di Parigi

Numerose persone si sono lamentate a Rouen e dintorni per mal di testa e irritazioni alla gola. Spinta dal vento, la nube ha attraversato la valle della Senna raggiungendo anche il centro di Parigi, che dista 110 km da Rouen, dove - secondo le autorità - sono state circa 10.000 le persone che, allarmate, hanno telefonato ai pompieri.



Annullata partita Rouen-Olympique Marsiglia

Il piano di intervento della prefettura viene attivato di norma quando un incidente industriale supera l'ambito di una fabbrica. La Lubrizol è classificata come sensibile in base alla direttiva Seveso. La prima conseguenza del piano di intervento è stata l'annullamento della partita di Coppa di Francia fra Rouen e Olympique Marsiglia prevista stasera. "Non volevamo ritrovarci con 10.000 spettatori a due chilometri dalla fabbrica senza nessuna possibilità di isolarli o evacuarli se fosse necessario", ha spiegato la prefettura.



Produzione bloccata

Intanto, i ministri dell'Ecologia, Delphine Batho, e dell'Interno, Manuel Valls hanno annunciato che "la totalità della produzione" chimica di Rouen all'origine della fuga di gas è stata "bloccata" per disposizione delle prefettura fin da lunedì sera.



Il gas mercaptano

La sostanza sprigionatasi dalla Lubrizol è gas odorizzante mercaptano, pericoloso soltanto in forti concentrazioni, ma estremamente sgradevole, al punto da essere utilizzato nelle fialette per gli scherzi di Carnevale. Il mercaptano è utilizzato per rendere individuabile il gas di città, inodore, e individuarne le fughe. In chimica il mercaptano è indicato come "metanetiolo" e viene utilizzato nella fabbricazione di prodotti fitosanitari e antiossidanti. Il tipico odore di acqua stagnante e putrefazione deriva dalla formazione di questo gas, proveniente da materie organiche decomposte. In concentrazioni deboli, le conseguenze più gravi possono essere irritazione agli occhi, alle mucose respiratorie e alla pelle.