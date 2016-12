foto Ap/Lapresse

09:05

- Una nube, dal forte odore di gas, si è riversata stanotte su Parigi allarmando la popolazione. Ma si tratta di una sostanza "non tossica" per la quale non "c'è nessun pericolo" per la salute, hanno tranquillizzato le autorità. L'odore di gas in città è legato ad una sostanza, il "mercaptano", uscita dagli impianti chimici della società Lubrizol a Rein: un additivo usato per arricchire il metano, rendendolo riconoscibile all'olfatto.