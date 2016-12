Il principe Harry torna dal fronte e confessa: "Ho ucciso i talebani per salvare i miei amici"

foto Reuters Correlati Le foto dal fronte del principe Harry

Carlo implora Harry: "Scrivimi"

Il principe Harry uccide un capo talebano 07:14 - Il principe Harry ha concluso il suo impegno in Afghanistan e sta facendo ritorno a casa. Lo ha comunicato il ministero della Difesa britannico. Harry ha lasciato il Paese asiatico, dopo cinque mesi di missione come pilota di elicotteri Apache. E ai giornalisti confessa: "Sì, anche io ho sparato in missione e ucciso dei talebani ma serviva per salvare i miei compagni sul campo". - Il principe Harry ha concluso il suo impegno in Afghanistan e sta facendo ritorno a casa. Lo ha comunicato il ministero della Difesa britannico. Harry ha lasciato il Paese asiatico, dopo cinque mesi di missione come pilota di elicotteri Apache. E ai giornalisti confessa: "Sì, anche io ho sparato in missione e ucciso dei talebani ma serviva per salvare i miei compagni sul campo".

"Se c'è qualcuno che vuole fare del male ai nostri ragazzi, allora li eliminiamo dal gioco ... si può prendere una vita per salvarne un'altra", queste le sue parole. Harry aveva detto che non avrebbe parlato prima del suo ritorno in patria e così è stato. Circa un mese fa era passato in un attimo da scapestrato giovane membro della famiglia reale che si faceva pizzicare seminudo e in compagnia di una ragazza in una stanza d'albergo a Las Vegas, a quasi "eroe di guerra", dopo che il Sun aveva rivelato che in azione, "Big H", questo il suo nome di battaglia affibbiatogli dai commilitoni, aveva eliminato un temuto capo talebano. La testimonianza era anonima, ma la notizia non era stata smentita.



Quella appena conclusa è la seconda missione in Afghanistan di Harry che per 20 settimane ha pilotato elicotteri Apache. Lo scorso incarico del principe al fronte, nel 2008, era stato interrotto prima del previsto, dopo 10 settimane, perché la stampa ne aveva dato notizia. Motivi di sicurezza. La cosa non era andata giù al principe, il primo dei Windsor ad aver partecipato ad azioni di guerra dopo suo zio Andrea, il duca di York, che ha combattuto nella guerra delle Falkland trent'anni fa.



Al terzo in linea di successione della famiglia reale britannica la vita del soldato piace. Al fronte si sente "uno dei ragazzi", dice. Di lui dicono sia un ottimo commilitone. Con loro ha festeggiato il Natale, l'ultimo compleanno (28 anni). Un compleanno "con brivido" tra l'altro, perché proprio quel giorno - Harry era arrivato da poco - la base di Camp Bastion (quartier generale delle forze britanniche nel sud dell'Afghanistan) fu attaccata dai talebani.



Alla Bbc dice che lui lo sa che deve "tenere alta la guardia", che non deve dimenticarselo di essere il principe Harry e non solo Harry. "Ecco - dice dell'episodio a Las Vegas - forse un classico esempio di me che sono troppo soldato e non abbastanza principe". Però il problema sono i media per Harry. Proprio non li sopporta. Un'antipatia che risale "a quando ero molto piccolo, è ovvio". La ferita dolorosissima della morte di Diana, i molti, troppi, scandali a mezzo stampa che hanno segnato la sua famiglia. Per lui la stampa "è spazzatura e non so come la gente nel Regno Unito riesca ancora a leggerla".



Anche sul rapporto con William e Kate e sulla notizia che aspettano un bebè non manca di prendersela con i media: "Hanno detto che non li ho chiamati, che non ho scritto. Ma come fanno a sapere qual è il nostro rapporto?". "Non vedo l'ora di diventare zio" dice, sperando però che la coppia possa godere della privacy necessaria.