foto Reuters 06:34 - Con l'apertura di 10mila urne, sono iniziate alle ore 7 locali (le 6 in Italia) in tutto il territorio israeliano le elezioni per il rinnovo della Knesset (parlamento). Il voto si concluderà alle ore 22 locali e saranno subito resi noti gli exit-polls. Trentadue liste si contendono i voti di 5 milioni e 650mila israeliani, ebrei ed arabi. Secondo i sondaggi, Likud-Beitenu di Benyamin Netanyahu ed Avigdor Lieberman dovrebbe ottenere la maggioranza.

Netanyahu sembra poter attendere con fiducia l'esito del voto: la sua conferma a premier d'Israele, per la terza volta, appare quasi scontata. A impensierirlo non può bastare neppure la pur significativa flessione - indicata dagli ultimi sondaggi - del ticket elettorale di destra tra il suo "Likud" e "Israel Beitenu" che passerebbe dai 42 seggi del parlamento (Knesset) uscente ai 32-35 deputati del nuovo. Nè quel 15% di indecisi che - secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz - ancora non ha scelto e che, però, si concentra in larga parte fra l'elettorato dei partiti di centro sinistra.



E ancor meno il voto degli arabi israeliani (un milione di persone su quasi 8) che la Lega Araba ha esortato ad andare alle urne a dispetto della loro disillusione, per provare almeno ad arginare la temuta nuova ondata delle destre. Insomma, dalle elezioni per la 19/a Knesset non si attendono sorprese almeno per quanto riguarda la premiership, mentre meno scontato appare il capitolo delle alleanze di governo. E qui - a quanto sostengono analisti e commentatori - nuove alchimie potrebbero non mancare.



Il governo è tutto da fare

Fra i fattori di novità spicca la prevista ascesa dell'imprenditore-colono Naftali Bennett, leader religioso-nazionalista ultrà di "Focolare ebraico" (Bait Yehudi), che potrebbe imporre in teoria un connotato ancor più destrorso alla futura coalizione di governo: anche a costo di approfondire il fossato con i palestinesi, con la comunità internazionale e con gli stessi Usa di Barack Obama, alleati imprescindibili per Israele.



Ma curiosità suscita pure il possibile successo del popolare giornalista tv Yair Lapid, che alla guida della sua lista "C'è un futuro" (Yesh Atid), mira viceversa a rafforzare il fronte centrista-moderato.



A Bennett i sondaggi assegnano 15 seggi, a Lapid 10-13 deputati. Più decisamente schierati all'opposizione di Netanyahu restano la navigata Tizpi Livni, che con la sua neonata formazione di centro "Il Movimento" (Hatnua) incasserebbe 7-8 seggi e i Laburisti, affidatisi alla combattiva Shelly Yachimovich in cerca di un rilancio che, dopo la disfatta del 2009, non dovrebbe andare oltre quota 16-17 seggi.



Servono 62 seggi per governare

La maggioranza necessaria per governare è in ogni modo di 62 seggi su 120 totali della Knesset: ed è con questa asticella che Netanyahu -se i sondaggi saranno confermati- dovrà fare i conti. Allargando, oltre ai tradizionali partner di Shas e di altri partiti della destra confessionale ebraica, lo spettro di un'alleanza destinata con ogni probabilità a guardare in alternativa o agli oltranzisti di Bennett - legati a doppio filo con il movimento dei coloni nei Territori palestinesi - o allo schieramento centrista (più gradito a Washington).