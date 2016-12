foto Dal Web

05:17

- Due treni passeggeri sono entrati in collisione vicino a Coimbra, in Portogallo, causando il ferimento di una quindicina di persone. Lo scontro tra un regionale e un intercity è avvenuta vicino alla stazione di Alfarelos. Il treno che andava da Lisbona a Oporto ha tamponato l'altro convoglio. Alcuni vagoni sono deragliati e altri completamente distrutti. Per i media l'incidente potrebbe essere stato provocato dalla presenza di olio sui binari.