foto Ap/Lapresse

02:00

- "Voglio guardare ancora una volta. Non rivedrò mai più una cosa così". Barack Obama sta per lasciare la scalinata del Campidoglio, dopo la cerimonia che inaugura il suo secondo mandato, e pronuncia queste parole girandosi per un'ultima volta, appena un attimo, verso l'enorme folla del National Mall di Washington che ancora lo acclama. E' questa la frase colta dai media dal labiale del presidente visibilmente emozionato.