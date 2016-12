foto Reuters

20:42

- "Il nostro viaggio non sarà finito fino a che i nostri fratelli e sorelle gay non saranno trattati come tutti gli altri per legge". Lo ha detto Barack Obama nel discorso inaugurale del suo secondo mandato da presidente americano, a Washington. "Se siamo davvero stati creati uguali - ha aggiunto - allora anche l'amore che noi promettiamo ad un'altra persona deve essere uguale".