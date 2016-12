foto Ansa Correlati La rivendicazione di Moctar Belmoctar

16:39 - Nell'attacco al sito di In Amenas, in Algeria, sono rimasti uccisi 37 ostaggi, di otto differenti nazionalità. Lo ha reso noto il primo ministro, Abdelmalek Sellal. Dopo l'assalto sono stati uccisi 29 terroristi e altri tre sono stati arrestati, ha aggiunto il premier, confermando che il gruppo era comandato da un algerino.

Risulta poi che sette lavoratori stranieri sono ancora dispersi. Sono morti invece 29 militanti mentre tre sono stati catturati vivi dopo il raid di sabato delle forze algerine.



Ostaggi freddati con un colpo alla testa

Sellal ha inoltre aggiunto che molti degli ostaggi sono stati freddati con un colpo d'arma da fuoco alla testa. A guidare il commando, ha continuato il premier, era l'algerino Mohamed el-Amine Benchenab, rimasto ucciso negli scontri con i militari. Un soggetto, ha spiegato Sellal, "molto conosciuto dai nostri servizi di sicurezza".



Anche un canadese tra i terroristi

E tra i terroristi islamici c'era anche un canadese che "stava coordinando l'attacco", ha detto Sellal, sottolineando che i ribelli avevano minacciato di far saltare in aria l'impianto di gas. Principale obiettivo dei terroristi che hanno dato l'assalto al sito, ha detto ancora il premier, era proprio quello di distruggere l'intero impianto usando delle cariche esplosive. Nell'assedio sono rimasti coinvolti ostaggi americani, britannici, francesi, giapponesi, norvegesi, filippini e romeni.



Una fonte del governo giapponese ha spiegato che il governo algerino ha informato Tokyo che nove giapponesi sono stati uccisi, il bilancio più alto finora tra gli stranieri nell'impianto. Anche sei filippini sono morti e quattro sono rimasti feriti, secondo quanto riferito da un portavoce del governo a Manila.



Il ministro norvegese dello Sviluppo internazionale, Heikki Holmas, ha detto che il suo patrigno, Tore Bech, è tra i dispersi. Bech era un manager del sito per la società norvegese Statoil.



Attacco pianificato nel Mali

Sellal ha spiegato che i jihadisti avevano pianificato l'attacco due mesi fa nel vicino Mali, dove le forze francesi hanno iniziato a combattere contro gli islamici nelle scorse settimane. Inizialmente, il commando aveva tentato di dirottare un bus con a bordo lavoratori stranieri in un vicino aeroporto e prenderli in ostaggio.



Dal tentato dirottamento al raid nel sito

"Hanno iniziato a sparare contro l'autobus ma hanno ricevuto una forte risposta da parte dei soldati di guardia al mezzo", ha detto Sellal. "Non sono riusciti a raggiungere il loro obiettivo, che era quello di rapire gli stranieri dal bus".



Il raid ha evidenziato la vulnerabilità degli impianti di greggio e gas e ha spinto alle prime posizioni dell'agenda per la sicurezza dell'Occidente la crescente minaccia proveniente dai gruppi militanti islamici nel Sahara.



Un comunicato delle Brigate Mulathameen di Belmokhtar minaccia nuovi attacchi se non si fermerà l'offensiva francese in Mali e spiega che il gruppo era disponibile a trattare. "Avevamo aperto la porta ai negoziati con gli occidentali e gli algerini e avevamo garantito la sicurezza dall'inizio dell'operazione, ma uno dei funzionari dell'intelligence algerina ci ha confermato in una telefonata che avrebbero distrutto il sito con tutti dentro", dice il comunicato citato da Site, un servizio di monitoraggio online delle comunicazioni dei militanti.