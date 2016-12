foto Ap/Lapresse Correlati Germania, la Merkel perde in Sassonia

14:25

- La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ammesso "la chiara sconfitta" in Bassa Sassonia, rammaricandosi di "non avercela fatta per pochissimo". Alle urne la Cdu ha segnato un crollo dal 42,5% al 36%. Commentando i risultati della coalizione cristiano democratica ad Hannover, la Merkel ha poi aggiunto: "Le incertezze di ieri sugli esiti del voto sono state una doccia scozzese per i sentimenti".