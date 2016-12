Vacanze in un hotel di lusso in cambio di una cella migliore, arrestato direttore del carcere

foto Ansa

12:49

- Aveva accettato di farsi pagare da un detenuto le vacanze in un hotel egiziano di lusso in cambio di una cella migliore e dell'uso del telefonino, ora l'ex direttore del carcere di San Pietroburgo è stato condannato a tre anni di reclusione con la condizionale, ad una multa pari a circa 12 mila euro e a tre anni di interdizione dai pubblici uffici. Lo riferisce il quotidiano Kommersant. L'ex dirigente del penitenziario, Nikolai Nesterenko, non aveva disdegnato dal carcerato neppure alcuni cellulari. La clemenza dei giudizi è stata spiegata con il fatto che l'ex direttore ha riconosciuto la sua colpa e collaborato con gli inquirenti.