12:34

- Due treni si sono scontrati frontalmente questa mattina, intorno alle 8.45, alla periferia di Vienna. In seguito allo schianto 25 persone sono rimaste ferite e 5 di loro sono gravi. Ancora ignote le cause dell'incidente, avvenuto nel municipio di Penzing, nella zona occidentale della città. I soccorsi hanno lavorato per due ore per portar via tutti i passeggeri, uno dei quali era incastrato tra le lamiere. Tra i feriti gravi uno dei due macchinisti.