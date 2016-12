foto Ap/Lapresse 06:49 - I primi dati ufficiali proiettati in Germania confermano il vantaggio di Spd e Verdi sulla coalizione di Angela Merkel per un seggio, in Bassa Sassonia. Secondo le proiezioni la Cdu ha ottenuto il 36%, Spd il 32,6%, l'Fdp il 9,9% e i Verdi il 13,7%. - I primi dati ufficiali proiettati in Germania confermano il vantaggio di Spd e Verdi sulla coalizione di Angela Merkel per un seggio, in Bassa Sassonia. Secondo le proiezioni la Cdu ha ottenuto il 36%, Spd il 32,6%, l'Fdp il 9,9% e i Verdi il 13,7%.

Sicuramente per la cancelliera questo è un brutto segnale in vista delle federali di settembre: la Cdu in Bassa Sassonia resta il primo partito, ma crolla dal 42,5 al 36% e, nonostante il successo del'Fdp, la coalizione guidata da David McAllister perde la maggioranza.



Da un testa a testa iniziale, fra le squadre avversarie, si passa nei dati finali a un leggero vantaggio dell'opposizione, con i rosso-verdi che riescono a strappare la maggioranza alla coalizione governativa giallo-nera (quella di Frau Merkel) per un seggio. E il candidato socialdemocratico Stephan Weil si dice disposto a governare anche in questa situazione. "Allo stato attuale delle cose è la mia intenzione", sottolinea.



In termini relativi il partito vincitore della consultazione è l'Spd che, con un 32,6%, quasi soddisfa le attese dei sondaggi, al 33: lo sguardo fisso su Berlino, però, non permette di esultare del tutto. E continuano anche le polemiche sulla candidatura alla cancelleria di Peer Steinbrueck, il quale addirittura ha affermato di sentirsi "responsabile" di non aver aiutato il partito a sfondare, nel Land del nordovest.



Non ci sono dubbi invece sull'affermazione dei Liberali, che si riscattano dalla lotta per l'esistenza toccando 9,9%. Philipp Roesler, a rischio nell'eventualità che il suo partito non riuscisse a restare in Parlamento, mancando il 5% indispensabile all'obiettivo proprio in "casa" sua, diventa di colpo un "gigante", (lo scrive la Bild). E cantano giustamente vittoria anche i Verdi, che con il 13,7% hanno una nettissima affermazione. Restano fuori dal consesso regionale, invece, la Linke (sinistra), mortificata da un 3,1% (cinque anni fa prese il 7%) e i Pirati, il cui nome ormai neppure compare più.