foto Ap/Lapresse

21:03

- Il maltempo ha bloccato l'aeroporto di Francoforte sul Meno, in Germania, dove in mattinata erano già stati cancellati centinaia di voli. A partire dalla 16.30, a causa del ghiaccio e della neve, non sono stati più possibili atterraggi e decolli dal primo scalo tedesco, secondo quanto ha comunicato un portavoce del'aeroporto. Secondo le previsioni del pomeriggio, il blocco sarebbe durato almeno fino alla serata di oggi.