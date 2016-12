foto Reuters Correlati Tre i feriti nella Carolina del Nord

Usa, proclamata la "Giornata per le armi"

Quindicenne fa strage nel New Mexico: 5 morti 20:37 - E' di cinque feriti il bilancio della prima "Gun Appreciation Day", la giornata proclamata ieri da un gruppo di Washington come risposta diretta al dibattito sul controllo delle armi. Le cinque persone sono rimaste ferite a diversi "Gun Show" che si sono svolti in Indiana, Ohio e Carolina del Nord. L'iniziativa pro-armi ha fatto discutere perché si è svolta a poco più di un mese dalla strage di bambini a Newtown, in Connecticut. - E' di cinque feriti il bilancio della prima "Gun Appreciation Day", la giornata proclamata ieri da un gruppo di Washington come risposta diretta al dibattito sul controllo delle armi. Le cinque persone sono rimaste ferite a diversi "Gun Show" che si sono svolti in Indiana, Ohio e Carolina del Nord. L'iniziativa pro-armi ha fatto discutere perché si è svolta a poco più di un mese dalla strage di bambini a Newtown, in Connecticut.

In Ohio un 62enne è stato colpito da un proiettile a un braccio dopo che un suo amico aveva accidentalmente sparato con una pistola appena comprata da uno dei partecipanti allo show. L'uomo non è in pericolo di vita.



A Indianapolis, invece, un uomo si è sparato a una mano mentre scaricava una semiautomatica calibro .45. Tre persone sono poi rimaste ferite a Raleigh, nella Carolina del Nord, dopo che un fucile da caccia carico con colpi per uccelli ha cominciato a sparare accidentalmente.



Sul sito del "Gun Appreciation Day" si invitavano tutti i sostenitori del diritto alle armi ad andare ad acquistarle e a recarsi nei poligoni di tiro, mentre oltre una decina di associazioni pro armi, tra cui la "Second Amendment Foundation" e la "Citizen Committee for the Right to Keep and Bear Arms" hanno incoraggiato i loro simpatizzanti a seguire lo stesso esempio.



L'iniziativa è finita nel mirino perché si è svolta a poco piu' di un mese dalla strage di bambini a Newtown, in Connecticut, e cade dello stesso mese in cui due anni fa, l'8 gennaio, un folle fece fuoco a Tucson, in Arizona, uccidendo sei persone, tra cui una bambina di otto anni, e ferendo gravemente tra gli altri la deputata democratica Gabrielle Giffords.