Violenza negli Usa, 15enne fa strage in famiglia

Obama: "Troppe tragedie" 01:52 - Ennesima tragedia negli Stati Uniti. Un 15enne, Nehemiah Griego, è stato arrestato e accusato di una strage compiuta ieri in una casa ad Albuquerque, in New Mexico, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di un uomo, una donna, due bimbi e una bimba. Secondo i vicini le vittime sarebbero il padre, la madre e tre dei nove fratelli del ragazzo.

Sulla scena del crimine la polizia ha rinvenuto numerose armi da fuoco, tra cui un potente fucile d'assalto in stile militare, simile a quello usato poco più di un mese fa dal ventenne Adam Lanza per massacrare con raffiche di decine di colpi 20 bambini tra i sei e sette anni e sei adulti, nella scuola elementare Sandy Hook di Newtown, in Connecticut.



Le cinque vittime sarebbero, secondo i vicini di casa della famiglia Griego, i genitori, Greg e Sarah, e i fratelli del ragazzo di quindici anni accusato della strage. I tre bimbi uccisi, probabilmente di età compresa tra i sei e i dieci anni, erano i fratelli del quindicenne. Greg (pastore della Calvary Church) e Sarah Griego avevano in tutto dieci figli, compreso Nehemiah. Da tempo il ragazzo, hanno riferito ancora i vicini, era stato notato spesso con indosso abiti mimetici di carattere militare.



Si tratta di una nuova tragedia che andrà certamente ad alimentare il dibattito innescato dall'eccidio di bambini a Newtown e dal pacchetto di misure disposte dal presidente Obama nei giorni scorsi per cercare di arginare il fenomeno degli omicidi di massa e che grazie ad una serie di ordini esecutivi sono già operative. Prevedono tra l'altro per la prima volta rigorose verifiche sui potenziali acquirenti, per scoprire se abbiano precedenti penali o soffrano di disturbi mentali.



Il presidente ha elaborato anche altre misure più incisive, come il divieto di vendita delle armi da assalto, la messa al bando di super-pallottole in grado di perforare i giubbotti antiproiettile dei poliziotti e il ritiro dal commercio dei super-caricatori con più di dieci proiettili, che permettono di sparare all'impazzata. Sono però tutte misure che dovranno passare al voto del Congresso, e la potente National Rifle Association (la lobby delle armi) ha giurato che farà tutto il possibile per evitare che vengano approvate, parlando di "battaglia del secolo".