12:34

- Almeno 25 corpi sono stati trovati oggi nel terminal del sito petrolifero di In Amenas, nel sud dell'Algeria, come ha annunciato la tv privata Ennahar tv. Non è però ancora chiaro se si tratti di nuove vittime dei terroristi che hanno effettuato il sequestro di algerini e stranieri. Il bilancio provvisorio fornito finora dal governo di Algeri è di 23 ostaggi e 32 terroristi uccisi.