foto Tgcom24 Correlati Il sanguinoso blitz in Algeria

L'assalto finale a In Amenas

La condanna dell'Onu

I militari algerini si difendono 23:34 - E' stata confermata dal premier David Cameron la morte di tre britannici nel sito gasiero di In Amenas, in Algeria. Cameron aggiunge che rimangono quattro dispersi: tre britannici e uno straniero residente in Gran Bretagna. Confermata anche l'indiscrezione secondo la quale i 200 uomini che si occupavano della sicurezza dell'impianto non erano armati e quindi non hanno potuto opporre resistenza all'assalto dei terroristi. - E' stata confermata dal premier David Cameron la morte di tre britannici nel sito gasiero di In Amenas, in Algeria. Cameron aggiunge che rimangono quattro dispersi: tre britannici e uno straniero residente in Gran Bretagna. Confermata anche l'indiscrezione secondo la quale i 200 uomini che si occupavano della sicurezza dell'impianto non erano armati e quindi non hanno potuto opporre resistenza all'assalto dei terroristi.

Il bilancio si aggraverà nelle prossime ore

Il ministro algerino della comunicazione, Mohamed Said, ha detto che il bilancio dell'attacco contro il centro gasiero di In Amenas si annuncia più pesante rispetto ai 48 ostaggi e oltre 32 terroristi uccisi. "Temo davvero, purtroppo, che il bilancio debba esser rivisto al rialzo", ha detto Said alla radio pubblica Chaine 3.



Fino ad ora il governo di Algeri non ha fornito cifre sugli stranieri uccisi. Il Giappone parla di 10 persone che mancano all'appello, mentre la Gran Bretagna, come ha appena confermato il premier David Cameron, conferma la morte di tre suoi cittadini. Altri tre risultano dispersi, come anche un quarto straniero residente in Gran Bretagna, e sono verosimilmente morti. Almeno un algerino è stato ucciso, e tra le altre vittime ci sarebbero cittadini di Francia, Stati Uniti e Romania.



Si apprende intanto dalla tv privata Ennahar che almeno 25 corpi sono stati ritrovati nel terminal di In Amenas, ma ancora non si sa se si tratti di nuove vittime. E ancora, si è saputo che nove ostaggi giapponesi sono stati giustiziati dai terroristi nel sito. A riferirlo alla France Presse sono stati due ostaggi algerini sopravvissuti, che sono stati testimoni dell'uccisione.



L'Algeria non permetterà a stranieri di controllare la sicurezza degli impianti

"Algeria non permetterà agli stranieri di contribuire alla sicurezza delle proprie installazioni petrolifere". Lo ha detto il ministro del Petrolio Youcef Yousfi nel corso di una breve visita al sito di In Amenas. ''E' fuori questione permettere a forze di sicurezza straniere di prendere in mano la sicurezza delle nostre installazioni petrolifere'', ha detto il ministro citato dall'agenzia ufficiale Aps.



Il personale della sicurezza non era armato

I circa 200 uomini della sicurezza interna al sito, si è saputo, non erano armati e quindi non hanno potuto opporre alcuna resistenza ai terroristi che vi hanno fatto irruzione. Il sito, uno dei più importanti dell'Algeria, ha un doppio sistema di sicurezza. Quello esterno è affidato alla Gendarmeria; quello interno alla Bp, che partecipa alle attività estrattive con Sonatrach e Statoil. Questo apparato non era stato modificato (nel senso di rafforzarlo quanto meno nelle dotazioni di difesa) nemmeno con l'inizio della crisi maliana.



Il capo degli "uomini che firmano con il sangue" ha rivendicato il sequestro

Khaled Mokhtar Belmokhtar, detto il "Guercio" (per aver perso l'uso di un occhio in battaglia), nonché capo del gruppo di Al Qaeda "uomini che firmano con il sangue", ha rivendicato la propria responsabilità del sequestro in un video. Lo ha riportato il sito d'informazione Sahara Media. Il video risale al 17 gennaio, quindi quando ancora l'attacco era in corso e in esso Belmoctar si dice pronto a trattare "a condizione che cessi la guerra in Mali".



"Oggi uccisi 5 terroristi, 3 in fuga"

Le forze speciali algerine hanno arrestato oggi cinque terroristi nel sito gasiero di In Amenas e altri tre sono in fuga. Ne ha dato notizia l'emittente privata algerina Ennahar.



12 vittime giapponesi tra i cadaveri in obitorio

Dodici tra i corpi che si trovano all'obitorio sono di cittadini giapponesi. Lo rende noto l'ospedale algerino di In Amenas dove sono state portate le vittime dell'attacco al campo petrolifero. Il governo giapponese aveva riferito che mancavano notizie di dieci suoi cittadini.