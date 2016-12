foto Da video 08:30 - Gli Stati Uniti sono un Paese dove si passa da un estremo all'altro. A un mese dalla strage della scuola Sandy Hook, in pieno dibattito sull'uso delle armi in tutta la nazione, arriva dalla Pennsylvania la notizia che una bimba di 5 anni è stata sospesa dall'asilo per aver "minacciato" una sua compagna con una pistola sparabolle. Inizialmente la pena è stata di dieci giorni ridotti a due dopo che lo psicologo ha definito la bimba "non pericolosa". - Gli Stati Uniti sono un Paese dove si passa da un estremo all'altro. A un mese dalla strage della scuola Sandy Hook, in pieno dibattito sull'uso delle armi in tutta la nazione, arriva dalla Pennsylvania la notizia che una bimba di 5 anni è stata sospesa dall'asilo per aver "minacciato" una sua compagna con una pistola sparabolle. Inizialmente la pena è stata di dieci giorni ridotti a due dopo che lo psicologo ha definito la bimba "non pericolosa".

L'episodio, raccontato dal quotidiano Daily Mail, è avvenuto alla fermata dello scuolabus che ogni giorno raccoglie i bimbi che li porta alla Mount Carmel. La "terrorista" ha quindi puntato la sua pistola sparabolle di Hello Kitty verso una sua compagna. Scena vista dall'autista che ha segnalato il caso alla direzione scolastica.



L'indagine, portata avanti con interrogatori a tutti i presenti, si è conclusa con la sospensione della bimba. I genitori si sono però ribellati di fronte a questa decisione e hanno assunto un avvocato per perorare la loro causa.



La scuola ha definito la piccola come una "minaccia terroristica". Per questo è intervenuto anche lo psicologo del distretto scolastico che ha ridimensionato il caso. Ma la sospensione è stata solo ridotta da dieci e due giorni. Una macchia che comunque rimarrà nel fascicolo della "piccola terrorista".